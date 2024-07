Strudel di prugne | originale buonissimo e super facile

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lodiè una variante stagionale della ricetta classica altoatesina. Anche in questo caso, le mele non possono mancare, ma ad arricchire il tradizionale ripieno a base di uvetta e pinoli, intervengono anche leche in questo periodo dell’anno sono succosissime, economiche e dolcissime. Per realizzarlo, possiamo utilizzare un rotolo di sfoglia pronto, praticissimo, velocizzeremo i tempi della preparazione e potremo quasi considerarlo un dessert dell’ultimo minuto, per sorprendere ospiti inattesi, ma sempre graditi, o per soddisfare un nostro languorino improvviso. Vediamo insieme tutti i passaggi.