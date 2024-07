Scontri Casertana – Foggia | 14 rinvii a giudizio udienza preliminare a gennaio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 luglio 2024) Caserta. Saranno in 14 a doversi presentare davanti al Giudice per l’del tribunale di Santa Maria Capua Vetere scaturita daglitra i tifosi dellae quelli del. Il Tribunale sammaritano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Alessandra Grammatica, ha fissato l’per il 252025. I 14 soggetti sono accusati di aver “in occasione dell’incontro tra, allo stadio ‘Pinto’ (Caserta), lanciato oggetti contundenti, fumogeni, materiale esplodente e pirotecnico” e poi anche di aver “sfondato il cancello di ingresso al terreno di gioco portandosi sotto la curva riservata alla tifoseria opposta, mettendo in atto una vera e propria invasione di campo e iniziando violentitra tifosi, provocando anche la sospensione della gara per circa 40 minuti“.