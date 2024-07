Norimberga-Juventus amichevole | diretta tv streaming pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 luglio 2024)è la primadella nuova era Thiago Motta: dove vederla intv e, i. C’è grande attesa per vedere all’opera per la prima volta la nuovadi Thiago Motta. L’allenatore che ha portato il Bologna in Champions League ha preso il posto di Massimiliano Allegri e oltre a migliorare i risultati deludenti in campionato proverà anche a dare un’identità di gioco più precisa. Thiago Motta nuovo allenatore della(LaPresse) – IlVeggente.it Michele Di Gregorio, Juan Cabal, Khéphren Thuram e Douglas Luiz sono stati i primi acquisti del nuovo corso dellache ha deciso di fare a meno di Szczesny, Huijsen, De Sciglio, McKennie, Arthur e Kostic, in attesa di chiarire il futuro di Chiesa che non ha preso parte alla trasferta tedesco perché in permesso di nozze dopo essersi sposato la scorsa settimana.