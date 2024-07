Kamala Harris? Se i media liberal che la avevano distrutta oggi la esaltano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) «manca di carisma e di tempo. Ma, se nominata, ciò non esclude che possa sconfiggere Donald Trump». Settimanale non statunitense ma comunque influentissimo anche negli Usa, The Economist ha fatto un editoriale che un po' sintetizza un atteggiamento generale verso la vicepresidente. In realtà, non troppo incensata durante gli anni del suo mandato. Due anni fa, addirittura, Slate Magazine aveva consigliato Biden di scegliersi un altro vicepresidente nel 2024. L'anno scorso Usa Today la dava per messa da parte e sparita dalla scena dopo le prime gaffes con conseguenti polemiche. Nel 2023 Reason la aveva definita «un flop». Ma già a febbraio la National Review aveva titolato: «È ora di pensare all'impensabile:2024».