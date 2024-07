Io Sono Leggenda 2 ha appena ricevuto un aggiornamento epico dallo sceneggiatore Akiva Goldsman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024) Io2 haunI fan di Iohanno motivo di festeggiare! Al Comic-Con di San Diego,, lodel film originale, ha rivelato che sta scrivendo Io2, un sequel del successo post-apocalittico del 2007.ha fatto questo entusiasmante annuncio durante il panel Producers on Producing, condotto da Steve Weintraub di Collider, dove è apparso insieme ai colleghi produttori Roy Lee e Lorenzo di Bonaventura.ha promesso che ci saranno “presto buone notizie” e ha condiviso che sta sviluppando attivamente la storia del tanto atteso seguito. L’originale Ioaveva come protagonista Will Smith nei panni del Dr.