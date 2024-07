Incidente stradale ad Arezzo | scontro tra auto e moto in via di Montione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alle ore 13:23, unha coinvolto un’mobile e unain via diad. Sul posto sono intervenuti prontamente un’infermieristica dell’ASL di, un’ambulanza della Misericordia di, e la Polizia Municipale per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Un uomo di 49 anni, coinvolto nell’, è stato trasportato al Pronto Soccorso dicon codice 2. Lerità stanno indagando sulle cause dell’. L'articoloadtrain via diproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.