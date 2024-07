Gondo si toglie dal mercato | Vorrei restare in granata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Ioalla Reggiana, ho trovato dei compagni straordinari e sto bene qui, ma è chiaro che l’ultima parola spetta alla società. Differenze tra Nesta e Viali? Il primo mi chiedeva di venire più basso a legare il gioco, mentre adesso si cerca molto di più la profondità e per un attaccante ci sono più possibilità di trovarsi in area". Cedricsarà un punto fermo del nuovo corsooppure un possibile ‘uomo’? Con davanti oltre un mese di infinite possibilità (la finestra chiuderà alle ore 20 del 30 agosto) è impossibile fare previsioni. Di certo c’è che la nuova filosofia richiederà all’attaccante di origini ivoriane più lucidità sotto porta, perché se con Nesta poteva stare in piedi la narrazione dell’attaccante che si sacrifica per la squadra e favorisce gli inserimenti, con Viali la musica è cambiata e là davanti serve un finalizzatore ‘puro’.