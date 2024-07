Francia treni sotto attacco Paralizzata la circolazione dei Tgv nel giorno delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Paralisi della rete dei Tgv ina poche ore dall'avvio. La Sncf, la societàferrovie francesi, ha subito nella notte un “massicciodi grandezza tale da paralizzare” la sua rete Tgv, ha detto il gruppo francese e ladei Tgv sugli assi Atlantico, Nord ed Est sarà “molto perturbata”. “Stiamo deviando alcunisulle linee convenzionali ma dovremo cancellarne un gran numero”, ha aggiunto la Sncf in un comunicato stampa, precisando che “questa situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana durante le riparazioni”. "Diversi atti dolosi concomitanti” hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est: 'Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare” gli impiantilinee ad alta velocità, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa.