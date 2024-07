Estate con Branca Fizz Il cocktail irresistibile con l’icona degli amari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bartender ed esperti di mixology amano giocare sempre di più con l’amaro utilizzandolo come base per nuove ricette di drink all’avanguardia. E pare che con il suo saporecante e l’appeal ’old school’, questa tendenza abbia già conquistato anche i palati più giovani. L’amaro, tradizionalmente goduto come digestivo di fine pasto o dopo il caffè, torna oggi alla ribalta per F.lliDistillerie in una nuova veste: ’it’stime!’ Perché i rituali cambiano, ma le passioni restano eè l’interessante novità quale drink a base di Fernet-. Inil sapore deciso e profondo dell’amaro di casasi unisce all’accento e al profumo vivace della Soda al Limone creando un mixche incanterà sia i palati più esigenti, sia coloro che ricercano un drink beverino e fresco.