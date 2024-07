Eleonora dalla sedia a rotelle alla passerella di Miss Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - La ventunenneLandi, di Pietramelara, in provincia di Caserta, con nove anni vissuti su una, ha partecipato l'altra sera a una selezione provinciale dia San Crispo. I medici dicono che è un miracolo che sia viva essendo stata colpitasindrome di Behcet, una malattia autoimmune multisistemica rara che l'ha resa ipovedente. "Sono entrata in ospedale a 13 anni con le mie gambe e sono uscita con le ruote. Ho affrontato tante sofferenze. L'anno scorso è stata finalmente individuata la malattia per la quale non ci sono cure. Si curano solo i sintomi". Così la ragazza ha potuto abbandonare la. "L'altra sera - ha spiegato - è successa una cosa che non mi sarei mai aspettata: mi sono iscritta aquasi scherzando con mia madre. Non sono unama quellaè stata il successo della mia vita.