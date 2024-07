È fatta | la famiglia Veronesi ha comprato Villa Bucci Così i patron di Signorvino si espandono nelle Marche

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Adesso è ufficiale: laha acquisito. Come il Gambero Rosso aveva anticipato lo scorso marzo, il gruppo Oniverse (ex Calzedonia, di cui fa parte anche), aveva messo da tempo gli occhi sull’azienda marchigiana, guidata da Ampelio. Oggi la firma che segna il passaggio di proprietà, sebbene il fondatore della cantina resterà in azienda come consigliere esterno, insieme allo storico staff che affiancherà la nuova gestione. Il difficile addio di AmpelioComplessivamente sono 31 gli ettari vitati portati in dote da: 25 vigneti di Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc e sei ettari di uve rosse montepulciano e sangiovese che rientrano nella Doc del Rosso Piceno per una produzione totale di 150mila bottiglie.