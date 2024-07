Attacco alla Francia Israele accusa l’Iran | Il sabotaggio dei treni dell’Alta Velocità è stato eseguito sotto l’influenza di Teheran

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per il terzo giorno consecutivo Tel Aviv torna ad additare al mondo il pericolo del cosiddetto “asse del male” di cui fa parte. Secondo il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ilalle linee ferroviarie che sta gettando nel caos i collegamentiinnel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi “è stata programmata ed eseguitadell’asse del male dele dell’Islam radicale“. Le autorità francesi non hanno ancora attribuito l’azione a nessun gruppo o Paese specifico e Gabriel Attal, ha chiesto cautela su qualsiasi tipo di. “L’indagine è ancora in corso“, ha detto il primo ministro ad interim.