Zes unica Carfagna | Un’operazione non seria

(Di giovedì 25 luglio 2024) ROMA – “La tanto decantata Zessi sta rivelando per quello che è: un titolo buono per fare notizia, ma senza contenuti.nonperché, come ampiamente previsto, le risorse stanziate per il credito d’imposta sono assolutamente insufficienti. A rimetterci saranno le imprese che hanno scelto di investire al Sud e che ora si trovano con contributi ben al di sotto delle attese, e lo stesso Mezzogiorno, perché diventerà difficile convincere gli imprenditori che investire sulla Zesconviene. Un capolavoro di approssimazione di cui il governo dovrà assumersi la responsabilità”. Così sulla sua pagina Facebook la presidente di Azione Mara, ex ministra per il Sud. L'articolo Zes: “non” L'Opinionista.