Turista si avvicina per scattare una foto il cavallo della guardia di Re Carlo III la morde – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Attenzione, i cavalli potrebberore o scalciare, non toccare le redini”. L’avviso campeggia all’ingresso dell’Household Cavalry Museum di Londra ma i turisti, in una sorta di rito che va avanti da anni, non gli prestano attenzione. E così sta facendo il giro del web ildi una signora che,ndosi eccessivamente e in maniera incauta aldi ReIII, viene morsa. Lo scorso anno era avvenuto un episodio simile e il MinisteroDifesa aveva spiegato che i cavalli sono addestrati per quello, cioè fare la. L'articolosiperuna, ildi ReIII laproviene da Il Fatto Quotidiano.