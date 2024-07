Temptation Island Luca e Gaia stanno ancora insieme?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)sono ad oggi l’unica coppia ad aver lasciato2024 unita. Prima di loro sono usciti Christian e Ludovica e Alessia e Lino, tutti da single. Dopo il falò di confronto anticipato, i due hanno infatti scelto di abbandonare il reality show condotto da Filippo Bisciglia come coppia. Anche se, vista l’animata discussione fra i due, la fidanzata ha detto un “sì” molto poco convinto. “Se ti dico di sì è perché voglio parlare di tutto questo con te al di fuori, ma se questo è il tuo modo di amare non posso stare con te” aveva detto. Cosa è successo un mese dopo?? Lui continua a tradirla? Il problema principale, infatti, erano i tradimenti seriali die le sue abbastanza assurde giustificazioni: “Se una ragazza ha qualcosa che mi piace, io non riesco a trattenermi”.