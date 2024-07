Parigi 2024 delegazione palestinese accolta all’aeroporto da sostenitori al grido di ‘Free Palestine’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ladella Palestina è arrivata in Francia per i Giochi Olimpici di. AtterrataCharles de Gaulle, è statada un centinaio diche intonavano lo slogan “Free Palestine“. Non saranno delle Olimpiadi come le altre infatti per gli atleti palestinesi, che approfitteranno del palcoscenico per denunciare il genocidio in corso a Gaza. ”Oggi la Palestina invia un messaggio al mondo: la necessità di mettere fine al genocidio contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza, cessare l’occupazione e il regime nei territori palestinesi occupati” ha detto la rappresentante dell’Autoritàin Francia, Hala Abou Hassir. Degli otto atleti di Ramallah, sono alcuni si sono qualificati di diritto, mentre gli altri sono stati invitati dal Cio.