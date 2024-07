Osimhen al PSG c’è la decisione del Napoli | spunta la cifra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo il primo giorno di ritiro a Castel di Sangro deldi Conte, in serata sono arrivate delle notizie sul futuro di. Ildi Antonio Conte ha iniziato il suo ritiro di Castel di Sangro. Questo pomeriggio, infatti, gli azzurri hanno disputato il loro primo allenamento in Abruzzo, dove il tecnico pugliese ha potuto riabbracciare tutti i nazionali che hanno disputato l’ultimo Europeo: da Di Lorenzo e Raspadori, passando per Meret, Lobotka e Folorunsho, al nuovo acquisto Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvaratskhelia. Tra gli assenti, invece, bisogna inserire i vari Lindstrom ed Ostigard (che stanno per essere ceduti). Alla partitella, di fatto, sono mancati anche Cajuste e Victor. Quest’ultimo si è visto sul campo dello Stadio Patini solo per un velocissimo saluto ai tifosi presenti sugli spalti dell’impianto sportivo abruzzese.