Le verità nascoste della rivoluzione verde | l’impatto ambientale delle energie rinnovabili

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le batterie non generano elettricità, ma immagazzinano l’energia prodotta altrove, spesso utilizzando fonti come carbone, uranio, gas naturali o generatori a diesel. Pertanto, l’affermazione che un’auto elettrica sia un veicolo a zero emissioni non è del tutto corretta, poiché l’elettricità che la alimenta proviene spesso da centrali che bruciano combustibili fossili. Attualmente, si stima che circa il 40%auto elettriche in circolazione dipenda da energia prodotta tramite carbone. Ma questo è solo l’iniziostoria. Chi promuove le auto elettriche e ladovrebbe considerare anchebatterie,turbine eoliche e dei pannelli solari.