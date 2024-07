La Talpa torna sul Canale5 | ecco svelato tutto il cast esclusiva FQMagazine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo sedici anni e numerosi annunci “La” tornerà finalmente in onda sulle reti Mediaset. “Faremo ‘La‘ ma dimenticate quella che avete sempre visto. Sarà molto innovativa e sperimentale, andrà in onda prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5. Una scelta coraggiosa ma giusta che abbiamo già fatto con Viola come il mare. La finale andrà in onda prima su Canale 5 e poi su Infinity. Per quanto riguarda la conduzione sarà Diletta Leotta e siamo convinti della nostra scelta”, ha annunciato Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Diletta Leotta nuova conduttrice, nuova modalità di fruizione, niente diretta, nessuno studio e nemmeno una meta esotica. E i concorrenti?può svelare in anteprima l’intero, precisando che non tutti i contratti sono stati ancora firmati e che in extremis non si escludono colpi di scena.