Chiamate il medico Temptation Island la furia costa cara a Raul | cosa è successo dopo il lancio al villaggio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Anche il percorso die Martina anon è stato una passeggiata. In queste settimane abbiamo visto più volte lei avvicinarsi a uno dei single e lui furioso e nella penultima puntata la musica non è cambiata. Prima Martina nel pinnettu ha visto delle scene del fidanzato con la tentatrice Siriana ma niente di nuovo: baci, carezze, coccole, tutte cose che lei stessa vede come una ripicca e quindi non situazioni vere e sentite. Ma poi è toccato aessere chiamato nel pinnettu. E per ben due volte. La prima volta ha sentito la fidanzata dire di Carlo che non lo vede come un amico al di fuori del programma. Non solo: ha ammesso alle altre che la prende proprio di testa, sente questa chimica anche di testa non solo fisica, mentre col fidanzato non è così. Discorsi che ha fatto anche con il single. Leggi anche: “Noooo, ma è lui!”.