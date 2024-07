Calcio dilettanti Fusione con la New Team e rilancio I programmi del Pontelagoscuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nuova stagione all’insegna di importanti novità in casa. Il club mantiene i propri requisiti ma inizia un percorso di potenziamento sotto ogni punto di vista: societario, organizzativo, sportivo ed a livello di strutture. E’ il frutto dellacon la Newdi Roberto Baroni (figura che dispensa presentazioni per curriculum e competenze), così che la realtà biancazzurra - guidata dal presidente Luca Popolo - possa giovarsi di ulteriori strumenti di crescita, tra cui rivestirà un aspetto di rilievo l’utilizzo e la gestione anche della struttura dei Tre Campi di via Canapa. E tra le principali novità si segnala anche l’ingresso di Andrea Siciliano, figura di alto profilo con pluridecennale esperienza, sia da tecnico che da dirigente, in qualità di coordinatore generale del settore giovanile con responsabilità dell’attività agonistica.