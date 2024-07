Bimbo resta chiuso in auto al caldo | salvato grazie a un’app

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un episodio drammatico si è verificato a Caravaggio, in provincia di Bergamo, verso le 19 di mercoledì 24 luglio, quando un bambino di un anno è rimastoindopo aver accidentalmente attivato la sicura delle portiere mentre la madre stava caricando la spesa. Con le alte temperature estive, l’interno dell’aveva rapidamente raggiunto i 33 gradi, creando una situazione di emergenza. La madre, presa dal panico, ha immediatamente chiesto aiuto, temendo per la salute del figlio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, pronti a rompere un finestrino per liberare il bambino. Tuttavia, un giovane passante ha fornito una soluzione alternativa: ricordandosi che il modello dell’in questione disponeva dilicazione per l’apertura delle portiere da remoto, ha suggerito di contattare il padre del bambino.Leggi anche: Morta bimba di 2 anni, chiusa incon 42 gradi.