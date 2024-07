Al G20 dei ministri delle Finanze la proposta di una tassa globale sui super-ricchi Ecco cosa prevede e chi la appoggia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Far sì che i 3.000 miliardari globali versino ogni anno un’imposta minima pari al 2% dei loro patrimoni. Per invertire la rotta rispetto a sistemi fiscali che al momento li favoriscono consentendo loro di pagare meno tasse rispetto alla classe media e alle fasce meno abbienti. È il cuore dellache sarà discussa oggi e domani al G20 deie dei banchieri centrali a Rio de Janeiro. Il Brasile ha messo al centro del suo anno di presidenza del gruppo che riunisce le maggiori economie la lotta contro fame, povertà e disuguaglianze. E secondo il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il ministroFernando Haddad unachiavi per affrontare quelle emergenze è proprio uno standard minimo coordinato che imponga agli ultradi pagare la loro “giusta quota”.