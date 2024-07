Aeroporto di Francoforte nel caos gli ambientalisti invadono la pista | decine di voli dirottati e cancellati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Germania), 25 luglio 2024 – Blitz dei militantidi Ultima generazione all’didinel più importante scalo della Germania e tra i più grandi del mondo. Disagi per migliaia di viaggiatori. GlilaQuesta mattina, giovedì 25 luglio, gli attivisti hanno invaso la, mandando l’hub tedesco nel. "Stiamo facendo di tutto per allontanare glidalla", ha detto un portavoce della polizia. Secondo il gruppo di attivisti per il clima Letzte Generation (Ultima Generazione), sei dei suoi membri hanno usato delle tenaglie per tagliare il recinto di filo metallico prima di dirigersi "a piedi, con biciclette e skateboard in diversi punti lungo le piste".