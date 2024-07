Un database per prevedere gli incendi boschivi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Un nuovoaiuterà scienziati e operatori di settore ameglio dove e quando potrebbero accendersi gli. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Earth System Science Data, da un team di ricercatori guidati dalla Boise State University. "C'è un enorme interesse per ciò che consente l'accensione deglie per ciò che si può fare per prevenirli", ha affermato Erica Fleishman, professoressa presso l'Oregon State University. "Questoaumenta la capacità di accedere a informazioni rilevanti e contribuisce alla prevenzione degli". Il Fire Program Analysis Fire-Occurrenceè stato sviluppato nel 2013 dall'US Forest Service e da allora è stato aggiornato cinque volte. Incorpora informazioni di base come il luogo di accensione, la data di scoperta e la dimensione finale dell'o boschivo.