Ultim’ora Napoli c’è un problema con Ostigard | Si sta complicando

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilè in trattativa con il Rennes per la cessione di Leo Skiri, ma le cose si stanno: arriva l’Ilnon ha ancora trovato la quadra giusta per la cessione di Leo Skiri. Il difensore centrale norvegese non rientra nei piani del club partenopeo. Dopo esser stato valutato da Antonio Conte nel ritiro di Dimaro Folgarida, infatti, la società ha deciso di prendere in considerazione le eventuali offerte che arriveranno. In un primo momento sembrava rientrare nell’operazione Buongiorno con il Torino, ma così non è stato. E il club granata non ci ha puntato nemmeno come operazione slegata dalla trattativa per il centrale italiano. E cosìè rimasto al, poi è arrivata l’offerta del Rennes, con Ricky Massara che apprezza le sue qualità e cerca un centrale dopo la cessione di Theate.