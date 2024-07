Positano Grado e Noto le località preferite dagli stranieri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Su 280mila prenotazioni complessive ricevute e raccolte fino alla seconda settimana di luglio da 170mila clienti, 47mila (17%) sono state effettuate da 29mila visitatori non italiani. Il numero di turistiche ha prenotato tramite sistemi online quest'anno ha già segnato un aumento del 39% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono i dati di Spiagge.it, servizio per riservare ombrelloni e lettini tramite app mobile e web, con più di 2.000 strutture affiliate (su un totale di 7.173 in Italia), 230.000 download dell'app mobile e più di 500mila prenotazioni effettuate nel 2023. I dati rivelano, inoltre, che gliche utilizzano e apprezzano la digitalizzazione del servizio di prenotazione sono soprattutto Millennials e Gen Z (dal 1981 al 2000). Questi rappresentano il 60% dei turisti totali mentre la fascia over 55 è pari al 20%.