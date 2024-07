Parigi 2024 | biglietti ancora disponibili per 23 discipline diverse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Anche se prima della cerimonia di apertura, sono iniziati i primi eventi dei Giochi die per23ci sono. Ciò riguarda in particolare i tornei di sport di squadra che si svolgono nelle province o le competizioni femminili secondo i primi dati. I Giochi Olimpici dihanno però già battuto un record: il numero divenduti (8,7 milioni a metà luglio), precedentemente detenuto da Atlanta 1996 (8,3 milioni). A rimanere invenduti in particolare degli eventi femminili di rugby a 7 e pallamano, ma anche dei tornei che si svolgono nelle province come calcio, basket e golf. Sebbene la stragrande maggioranza dei posti a sedere che costino a partire da 50 €, alcuni posti economici sonoa prezzi accessibili, sacrificando parte del comfort o della visione generale degli schermi giganti o dell’area di gara.