LIVE Berrettini-Tabilo 5-6 ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ottima costruzione dello scambio del romano, a segno con il dritto lungolinea. 6-5 Game. E’ lunga la risposta di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernel set. 40-0 ACE numero 6 del tennista nato a Toronto. 30-0 Il nastro respinge il recupero di rovescio del romano sulla nuova smorzata del cileno. 15-0 Macchinoso Matteo nel recupero sulla palla corta dell’avversario. 5-5 Game. Ottima prima esterna del. 40-0 In corridoio il dritto incrociato del cileno. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio del sudamericano. 15-0 Servizio e dritto a segno per il romano. 5-4 Game. E’ largo il rovescio di Matteo, che dopo il cambio di campo servirà pernel set. 40-0 Si ferma sul nastro il passante con il rovescio in back del