Le Olimpiadi della terza età in scena alla rsa di Segrate | i nonni atleti si sfidano alla corsa in carrozzina e ai 100 metri in girello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) San Felice di(Milano), 24 luglio 2024 – Mentre gli ultimisono arrivati a Parigi per la trentatreesima edizione dei giochi olimpici e qualche gara, come il calcio, comincia già oggi, anche nelle rsa del territorio milanese cresce la febbre per l’evento sportivo più famoso al mondo. In particolare, gli ospitiResidenza San Felice di, hanno loro stessi preso le vesti degli sportivi e sono stati gli ineditidelleEtà organizzate dal gruppo Emeis, che ha in carico le persone fragili. Giornate di gare e allegria che hanno coinvolto gli anziani, da soli o in compagnia dei bambini delle scuole e degli enti sportivi del territorio.