Jobs Act altro affondo dalla Consulta | i passi in difesa del lavoro arrivano sempre da sentenze

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Francesco Montorio* Con le128 e 129 del 2024, la Corte Costituzionale torna a “colpire” ilAct. Il Comunicato del relativo Ufficio Comunicazione e stampa così recita: “La tutela reintegratoria attenuata si applica anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di insussistenza del fatto materiale ed al licenziamento disciplinare intimato per un fatto punitocontrattazione collettiva solo con una sanzione conservativa”. È fondamentale osservare come nella prima sentenza si interviene sulla disparità di trattamento tra la fattispecie di licenziamento oggettivo (economico) e quello soggettivo (giusta causa/giustificato motivo) come si riscontra all’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, comma 1 e 2.