Jannik | questa fa male

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Testa di serie numero 1 in singolare, testa di serie numero 1 in doppio. In un’Olimpiade. Ci si stropiccia gli occhi, come in un sogno, poi ci si ricorda che sì, abbiamo davvero un italiano in vetta al ranking Atp e ormai da qualche mese, anche se si fa fatica a farci l’abitudine. Poi però ci si risveglia di scatto e con l’amaro in bocca. Basta un tweet per trasformare l’attesa spasmodica in un “noooo” generale.Sinner rinuncia a Parigi 2024 efa davvero. Per l’Italia, per il pubblico, per il torneo. Una tonsillite ha messo ko il campione degli Australian Open, già alle prese con un virus che aveva compromesso il cammino sui prati di Wimbledon. Ieri la notizia della partenza posticipata per febbre e oggi, a due giorni dalla cerimonia inaugurale, quella che nessuno avrebbe voluto leggere.