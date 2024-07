Il miracolo Folese | appena nata è già una big

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’entusiasmo contagioso, tra colori, fuochi d’artificio e bandiere, l’ha spinta fino alla finale del Torneo della Montagna Amatori: la, alla prima partecipazione, domani se la vedrà col Vezzano nell’ultimo atto. Una realtà, quella di Albinea, che ha portato nelle gare in casa 500 spettatori vestiti di gialloblù. Ci ha raccontato tutto il dirigente Andrea Incerti. Andrea Incerti: partiamo dal nome, perché? "Prende il nome dalla Fola, frazione di Albinea. L’intento era doppio: un nome che avesse il sapore della novità, differenziandosi da ciò che di sportivo c’è nel nostro comune, e che non si staccasse dalla storia. ‘’, infatti, era uno dei nomi che in un campo estivo si dava a una squadra del comune in una coppa dei cantoni, e spesso vinceva anche".