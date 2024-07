Il matrimonio tra Fm e la monzese Elesa Nasce Partec leader nel settore della plastica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La ditta Fm Srl di Correggio, attiva nella stampa di articoli tecnici in materiali termoplastici ad iniezione, è stata acquisita al 100% dalla società, azienda nata nel 1941 con sede a Monza e quattordici filiali estere, attiva nella progettazione e produzione di componenti per l’industria meccanica e dell’automazione. L’azienda correggese sarà ridenominata FmSpa. L’operazione, da concludersi nel prossimo mese di ottobre, corona la collaborazione di oltre ventiquattro anni fra le due aziende e "consente di massimizzare le sinergie nel patrimonio di competenze tecniche delle due società, integrandone e rafforzandone la continua attitudine all’innovazione e la capacità produttiva". Il management di Fm e i suoi dipendenti continueranno a gestire le attivitàsocietà in sinergia con le linee guida del gruppo