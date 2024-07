Gli italiani medagliati alle Olimpiadi 2024 saranno nominati Ambasciatori dell’Ambiente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Gliche conquisteranno una medagliadi Parigiverranno. Questa è l’iniziativa nata da un accordo tra il CONI e il Ministeroe della Sicurezza Energetica. Gli azzurri che riusciranno a salire sul podio nella capitale francese riceveranno un attestato e in dono un albero che sarà piantato nel comune di appartenenza dell’atleta come simbolo di rigenerazione ambientale. Il motivo della scelta è dovuto al fatto gli atleti olimpici, con la loro influenza globale, sono testimonial naturali della sostenibilità ambientale. La loro dedizione alla salute, alla disciplina e alla performance li rende modelli di comportamento responsabile, non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana.