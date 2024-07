Cosa sono le sabbie mobili e come possono risucchiare un uomo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - La Società Italiana di Geologia Ambientale interviene sul caso dell'morto nellenel Genovese, lancia l'allarme e spiega. "La tragedia verificatasi sulle rive del lago artificiale di Giacopiane deve riportare l'attenzione sui pericoli territoriali esia sempre più necessario promuovere la conoscenza dei fenomeni che posmettere a rischio la nostra vita". Lo dice Antonello Fiore, geologo, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale. "Società Italiana di Geologia Ambientale, lo abbiamo già ricordato in altre occasioni che non è sufficiente la segnaletica, necessaria ma non sufficiente. Anche sulle rive del lago artificiale è presente il cartello 'Pericolo' e quello con il divieto di balneazione, ma questo non ha evitato la tragedia.