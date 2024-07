Consulta | Mattarella ' invito con garbo Camere a eleggere giudice costituzionale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "La lunga attesa della Corteper il suo quindicesimo" rappresenta "un vulnus alla Costituzione compiuto dal Parlamento, proprio l'istituzione che la Costituzione considera al centro della vita della nostra democrazia. Non so come lo si vorrà chiamare: monito, esortazione, suggerimento,. Ecco,, conma con determinazione, asubito questo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, durante la cerimonia del Ventaglio.