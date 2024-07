Che cosa era il dibattito in cucina tra Kruscev e Nixon?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Correva l’anno 1959 quando l’allora vice presidente statunitense Richarde il presidente del Consiglio sovietico Nikitadanno vita a quello che la Storia ricorderà come ilin. I due, nello specifico, s’incontrano il 24 luglio durante l’apertura ufficiale dell’Esposizione Nazionale Americana al Parco Sokolniki di Mosca. E proprio per l’occasione era stata costruita una casa prefabbricata che gli espositori americani avevano munito di tutti gli elettrodomestici di ultima generazione. In questo modo, infatti, si voleva mostrare ai sovietici i successi del mercato capitalistico occidentale. Inaspettatamente, però, questa piccola abitazione è diventata anche il teatro di un vero e proprioimprovviso tra i maggiori esponenti politici presenti del mondo sovietico e di quello americano.