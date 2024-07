Caso Osimhen spunta l’offerta dell’Arsenal ma è più bassa del PSG | il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Continua la telenovela calcistica tra offerte insoddisfacenti e il futuro incerto di Victoral Napoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La saga di Victorcontinua a tenere in scacco il Napoli, con il giocatore nigeriano al centro di una serie di offerte considerate insoddisfacenti dal club partenopeo. Il PSG sembrava essere il contendente più agguerrito, ma ora lo stesso club francese sembrerebbe aver fatto un passo indietro. Secondo le ultime informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del PSG, Al-Khelaifi, avrebbe deciso di ritirarsi dalla trattativa ritenendo troppo elevati i 100 milioni di euro richiesti dal Napoli per. Nel frattempo, il Napoli sta accelerando per trovare un sostituto adeguato per, con Romelu Lukaku che sembra essere il principale obiettivo.