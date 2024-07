Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 24 luglio programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024)mercoledì 24incominciano ledi. La Cerimonia di Apertura avrà luogo soltanto tra un paio di giorni lungo la Senna, ma come ormai tradizione le gare iniziano in anticipo rispetto alla sfilata delle Nazioni e all’accensione del braciere. Ad aprire le danze saranno alcune partite dei gironi di calcio e rugby 7, per una giornata che si preannuncia particolarmente ricca e molto avvincente. Si tratta di un vero e proprio antipasto in vista delle portate più pregiate che verranno servite da sabato. Si incomincia alle ore 15.00 con due incontri di calcio: Uzbekistan-Spagna e Argentina-Marocco. A seguire una parte centrale di pomeriggio riservata al rugby a 7 con Australia-Samoa, Argentina-Kenya, Francia-USA e Fiji-Uruguay. Alle ore 17.00 altri due avvincenti incontri di calcio: Egitto-Repubblica Dominicana e Guinea-Nuova Zelanda.