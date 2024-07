Zeze la nuova idea | l’Inter si gioca la carta del figlio d’arte! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024)è lain casa Inter. Il difensore del Nantes è finito sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, che hanno già inviato un’offerta (rifiutata) al club francese.– Ladelsi chiama Nathan, centrale francese di 19 anni. Dunque un profilo molto giovane, ma al contempo interessante.ricopre principalmente il ruolo di difensore centrale e, fanno sapere dalla Francia, ha già inviato un’offerta ufficiale al Nantes di circa 12 milioni di euro. Offerta rifiutata, per il Nantes ci vogliono più soldi. In casa nerazzurra, si segue il ragazzo e il canale con la Francia rimane piuttosto aperto, tant’è che negli ultimi anni diversitori delsono stati girati in prestito in Ligue 1: da Satriano al Brest ad Agoumé, passando per Correa lo scorso anno al Marsiglia.