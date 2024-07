Venezia81 | Annunciati i film presenti alla Mostra Internazionale di Venezia

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) L’81esima edizione dellad’Arte Cinematografica della Biennale disi terrà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2024, sotto la direzione di Alberto Barbera. Il festival, rinomato per la sua capacità di anticipare e riflettere le tendenze culturali e sociali, si preannuncia ancora una volta come un evento imperdibile per il mondo del cinema. La pre-apertura dellasarà dedicata a Vittorio De Sica con la proiezione de “L’oro di Napoli”, scelto in occasione del cinquantenario della scomparsa del grande regista e dei settant’anni del. Ild’apertura sarà “Beetlejuice Beetlejuice”, diretto dal visionario regista Tim Burton, con un cast stellare che include Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega e Willem Dafoe.