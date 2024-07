Tra le umane la più forte in acqua | Parigi 2024 Simona Quadrella ha un solo problema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) L'unicodiQuadarella è essere nata soltanto un anno e mezzo dopo Katie Ledecky, una delle nuotatrici più forti nondi questo momento storico ma di tutti i tempi. D'altronde Ledecky ha vinto tutti, ma proprio tutti, i titoli disponibili nello stile libero tra i 400 e i 1500 metri, passando per gli 800, ovvero le specialità della stella azzurra. Provate voi a conviverci senza impazzire. La statunitense si è messa al collo il primo oro olimpico a Londra (800 stile libero) quando aveva 15 anni.ha trovato un sistema per sopravvivere a questa condanna: farsene una ragione. «Lei è imbattibile», ripete spesso. Ma dietro questa frase ripetuta come un mantra c'è un filo di pretattica.