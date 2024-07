Terza Categoria Maiolati Pianello ai nastri di partenza con Buselli in panchina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Fiducia al mister: diversi addii ma importanti new entry come Pastori, Coman ed alcuni giovani del Moie Vallesina, 23 luglio 2024 – Aidi patenza per la stagione 2024-2025 dianche il. Il presidente Pierluigi Ruggeri ha confermato mister Cristiano(foto primo piano) e della rosa dello scorso campionato non ci sono più per motivi diversi e vari Lorenzo Perugini, Backa Enver, Dottori Valerio, Daniele Montesi, Edoardo Sebastianelli e Marco Belardinelli. “Voglio ringraziarli tutti – dice– per il supporto e l’impegno che hanno sempre dato”.