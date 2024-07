Strage del Mottarone il Gup smonta i capi di imputazione per gli indagati | esclusi i reati sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Clamorosa svolta al processo per la tragedia della funivia del: al termine della sessione dell’udienza preliminare la Gup Rosa Maria Fornelli ha di fattoto l’impianto accusatorio della Procura della Repubblica di Verbania, chiedendo al Pm di riformulare idi, escludendo ad esempio irelativi alladel lavoro. Si tornerà in udienza il prossimo 12 settembre . Il rischio è che si torni all’inizio delle indagini Di fronte alla richiesta del Gup ora la Procura della Repubblica potrà riscrivere la formulazione deidie ripresentarsi alla prossima udienza, già fissata per il 12 settembre, per sottoporla nuovamente al vaglio del giudice.