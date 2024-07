Sfruttati ignorati e avvelenati | i bambini che coltivano tabacco nelle piantagioni americane Fantasmi anche per i Democratici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) A marzo scorso, durante un comizio in Ohio, col cappellino rosso Maga in testa, chiamò i migranti “non persone, animali”. Una manciata di giorni fa a Milwaukee, Donald Trump ha promesso al suo elettorato di lanciare la più grande deportazione di migranti della storia americana. Tanto scintillante e colorato è lo show del candidato repubblicano, quanto oscuro e nascosto è il lavoro illegale compiuto dai migranti, e dai loro figli, ogni giorno, negli Stati Uniti. Secondo un’inchiesta del New York Times, dall’agricoltura all’edilizia, negli ultimi due anni, isenza genitori né documenti hanno ingrossato un esercito di lavoratoricomposto da 250mila minori. Stannoserre,fabbriche, sui tetti e. Già quando fu varato il Fair Labor Standards Act nel 1938 (che vietava il lavoro minorile) le restrizioni non furono applicate al settore agricolo.