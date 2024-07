Perseguitata dall’ex nel Napoletano arrestato lo stalker

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statolodella donna di 35 anni di Bacoli, in provincia di Napoli, per la quale all’inizio del mese di luglio c’era stata una vera e propria mobilitazione via social, dopo l’accorata e preoccupatissima lettera del padre della donnacompagno. A renderlo noto è la giornalista Valentina Rigano, con un video pubblicato su Tik Tok. “Finalmente dopo oltre un anno e mezzo di paura e dolore – si legge nel post – di battaglie e attese, la giustizia finalmente si è mossa. Grazie ai colleghi e alle colleghe che hanno accolto l’appello di Pietro D’Orazio dando vita a una rete virtuosa che è stata capace di scuotere un meccanismo rimasto inspiegabilmente inerme”.