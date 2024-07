Perché pretendiamo dai calciatori che cambino il mondo come supereroi vestiti Gucci? El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024) Che amarezza, la festa della Nazionale spagnola campione d’Europa. “Non un accenno al razzismo, al machismo, al dramma della Palestina, alla guerra civile nello Yemen, agli sfratti, alla crisi abitativa, niente di niente; solo musica dal gusto discutibile, Gibilterra spagnola, testosterone e alcol. Così per alcuni la nazionale è passata in pochi giorni dallo sconfiggere il razzismo – anche se questo non risulta nei verbali arbitrali delle partite – all’essere priva di ogni valore civico e morale“. Il punto, scrive nel suo editoriale sulLucia Taboada, è: che diamine ci aspettiamo dai? Che pretese abbiamo? “Ovviamente né la nazionale ha sconfitto il razzismo (se ciò fosse possibile), né Lamine Yamal e Nico Williams si sono trada Martin Luther King per tre settimane, né sono entrati all’improvviso in un territorio amorale sconosciuto.