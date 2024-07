Parigi 2024 fermato un 18enne | messaggi sospetti sui social su azioni violente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Prosegue l'attività di vigilanza in Francia a tre giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi di. L'allerta dinanzi alla minaccia di attentati terroristici eè ai massimi livelli e come riporta Le Parisien oggi è stato posto in stato di fermo un diciottenne nel quadro di una recente inchiesta aperta dal Pnat, la procura antiterrorismo francese. Il giovane è stato intercettato dai servizi segreti (Dgsi) per alcunipubblicati sucriptati nei quali avrebbe espresso la volontà di pianificare, in particolare, durante, la XXXIII/a olimpiade di, al via da venerdì. La custodia del ragazzo può durare fino a 96 ore.