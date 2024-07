Milan tanti accordi ma poche trattative chiuse | il paradosso del calciomercato rossonero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Stasi movimentata. Ci vuole un ossimoro per provare a spiegare quello che è ildel. Che si muove, contatta, stringe. Ma non chiude. Ao è arrivato anche Gerry Cardinale nella giornata di lunedì: un blitz tutt’altro che annunciato, per parlare con gli stati generali rossoneri (da Ibrahimovic a Moncada e Furlani). L’obiettivo è capire come fare in modo che, dopo Morata, l’allenatore Fonseca possa avere i rinforzi richiesti da settimane. Ma ancora lontani. L’allenatore vuole ancora almeno quattro giocatori: un esterno destro (e c’è il nome di Emerson Royal del Tottenham), un centrocampista (Fofana del Monaco è una trattativa che prosegue da settimane e come lui anche Samardzic) e un altro attaccante (per cui continua il pressing su Fullkrug, in uscita dal Borussia Dortmund).